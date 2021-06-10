«Очень большая потеря»: бывший глава Тувы скорбит о Ларисе Шойгу

Кызыл, 10 июня. Бывший глава Тувы Шолбан Кара-Оол назвал смерть депутата Госдумы РФ Ларисы Шойгу невосполнимой утратой. Соответствующая публикация появилась на его странице в соцсети «ВКонтакте».

Сестра руководителя Минобороны РФ скончалась на 69-м году жизни. По словам Кара-Оола, в депутате сочетались строгость и человечность, а окружающие были рады общаться с ней.

«Очень большая потеря. Имя Ларисы Кужугетовны Шойгу останется в истории. Скорблю с родными и близкими», — отметил политик.

Экс-глава Тувы также указал на значительный вклад Шойгу в поддержку детей, обеспеченность школ и медучреждений необходимым оборудованием и помощь больным.