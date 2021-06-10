Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи со смертью Ларисы Шойгу

Москва, 10 июня. Депутат Государственной думы Лариса Шойгу была отзывчивым и добрым человеком, заявил спикер парламента Вячеслав Володин в связи со смертью сестры министра обороны РФ.

По словам политика, Лариса Шойгу всегда ответственно подходила к работе над законопроектами. Она оказывала помощь всем, кто нуждался в поддержке, добавил спикер.

Вячеслав Володин также выразил слова соболезнования родным и близким Ларисы Шойгу.

Ранее стала известна причина смерти депутата Госдумы. Согласно полученным данным, Шойгу умерла от инсульта на фоне коронавируса.