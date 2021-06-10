Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 июня 16:02
15:59
Технологии
Тизер новой игры компании 11 bit studios появился в Сети
15:59
Политика
МИД России выразил решительный протест Украине после провокации во Львове
15:59
Политика
Захарова раскритиковала политику Евросоюза в отношении Белоруссии
15:58
Общество
Новосибирский зоопарк объявил на конкурс на лучшую кличку для редкого пони
15:57
Общество
Седьмой медвежонок-сирота появился в центре спасения животных в Приморье
15:57
Происшествия
Обыски проходят в двух отделах ФССП в Москве
15:55
Происшествия
Дело об убийстве приставов в Адлере передали в центральный СК
15:55
Общество
Большинство россиян положительно относятся к вакцинации от COVID-19
15:52
Армия
Росимущество выставило на продажу три пограничных корабля ФСБ во Владивостоке
15:52
Происшествия
Бывшего топ-менеджера приговорили к семи годам условно по делу братьев Магомедовых
Все новости

Министр здравоохранения Иркутской области спас ребенка на борту самолета

  /   Обновлено: 10 июня 2021 14:57
Общество
Министр здравоохранения Иркутской области спас ребенка на борту самолета
pixabay.com

Иркутск, 10 июня. Девочке в возрасте десяти лет внезапно стало плохо во время шестичасового перелета. Ребенка спас глава минздрава Иркутской области Яков Сандаков.

Мама и персонал в пути из Москвы в Иркутск запаниковали, когда маленькая пассажирка потеряла сознание. Оказалось, что у нее случился приступ гипертонии. Члены экипажа попытались выяснить, есть ли на борту воздушного судна врач. Ситуацию под контроль взял министр здравоохранения Иркутской области.

«Позвали на помощь, позвали врача. Яков Павлович отозвался. Он помог вывести девочку из состояния обморока. Оказал необходимую помощь, успокоил маму девочки, стюардесс, которые рассказали пилотам о том, что на борту находится министр здравоохранения региона, а значит никто не умрет», — рассказал источник в минздраве Иркутской области Федеральному агентству новостей.

События произошли в ночь со 2 на 3 июня. После полета девочка уже бегала и прыгала. Мать выразила благодарность Сандакову за оказанную помощь. Сейчас здоровью ребенка ничего не угрожает. Накануне девочка отметила свой 11-й День рождения.

На Камчатке жизнь ребенка спас сотрудник полиции. Семилетний мальчик едва не утонул в искусственном пруду. Школьник остался жив благодаря оперативности и грамотным действиям правоохранителя.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Министр здравоохранения Иркутской области спас ребенка на борту самолета
иркутск минздрав хорошие новости россии
Комментировать
Эксклюзив
Калининградцы подрались и стали стрелять из-за слишком громкой музыки
Калининградцы подрались и стали стрелять из-за слишком громкой музыки
Самое популярное
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Общество 141346 9 июня 2021
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
Общество 96034 8 июня 2021
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
В Китае восхитились реакцией России на «эффектный» маневр ВВС США в Европе
Армия 81373 8 июня 2021
В Китае восхитились реакцией России на «эффектный» маневр ВВС США в Европе
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
Шоу-бизнес 75328 7 июня 2021
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
Захарова призналась, что боится читать новости после заявления Псаки
Политика 55324 8 июня 2021
Захарова призналась, что боится читать новости после заявления Псаки
Рейтинг@Mail.ru