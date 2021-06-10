Министр здравоохранения Иркутской области спас ребенка на борту самолета

Иркутск, 10 июня. Девочке в возрасте десяти лет внезапно стало плохо во время шестичасового перелета. Ребенка спас глава минздрава Иркутской области Яков Сандаков.

Мама и персонал в пути из Москвы в Иркутск запаниковали, когда маленькая пассажирка потеряла сознание. Оказалось, что у нее случился приступ гипертонии. Члены экипажа попытались выяснить, есть ли на борту воздушного судна врач. Ситуацию под контроль взял министр здравоохранения Иркутской области.

«Позвали на помощь, позвали врача. Яков Павлович отозвался. Он помог вывести девочку из состояния обморока. Оказал необходимую помощь, успокоил маму девочки, стюардесс, которые рассказали пилотам о том, что на борту находится министр здравоохранения региона, а значит никто не умрет», — рассказал источник в минздраве Иркутской области Федеральному агентству новостей.

События произошли в ночь со 2 на 3 июня. После полета девочка уже бегала и прыгала. Мать выразила благодарность Сандакову за оказанную помощь. Сейчас здоровью ребенка ничего не угрожает. Накануне девочка отметила свой 11-й День рождения.

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