Юрий Борисов призвал «не проспать» перевод всего транспорта на экологичное топливо

Москва, 10 июня. России важно «не проспать» мировой тренд по переходу всех видов транспорта на экологичные двигатели, в том числе на основе электричества и СПГ. Об этом заявил заместитель председателя правительства по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов на итоговой коллегии Минпромторга, сообщает ФАН.

«Считаю, что все коллеги, кто занимается этими проблемами, хорошо понимают актуальность и формируют комплекс мероприятий, — заявил вице-премьер. — Это направление открывает до конца неизученные и неосязаемые перспективы для российской экономики в целом и для различных отраслей промышленности в частности. Это новые направления в самолетостроении, автомобилестроении, тяжелом транспортном машиностроении, судостроении. Это просто переворот практически во многих направлениях».

Борисов также отметил достижения последних лет в импортозамещении.

«За последние пять лет на это направление было потрачено около 2 трлн рублей. И эта работа будет, безусловно, продолжаться. Она отразилась на устойчивости нашей промышленности», — отметил он в своем выступлении.

Заседание коллегии Минпромторга РФ проходит 10 июня в Доме правительства впервые после двухлетнего перерыва из-за пандемии. В нем принимают участие представители Правительства РФ, министерства промышленности и торговли, Российского союза промышленников и предпринимателей. В своем видеообращении к участникам коллегии председатель правительства Михаил Мишустин заявил, что Россия в период пандемии подтвердила свой статус одной из ведущих биотехнологических держав.