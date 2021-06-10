Суд оштрафовал Facebook еще на 17 миллионов рублей

Москва, 10 июня. Компания Facebook получила очередной штраф за отказ удалять публикации противоправного характера.

Суд выписал Facebook штраф в размере 17 млн рублей, сообщили журналистам РИА Новости в пресс-службе инстанции. Не уточняется, о каких именно постах идет речь. В последнее время подобные решения принимаются из-за призывов в соцсетях к несанкционированным акциям.

Причиной административного взыскания является отказ Facebook выполнить требование Роскомнадзора удалить запрещенный на территории РФ контент. Мессенджер Telegram тоже получил штраф в размере 10 млн рублей.