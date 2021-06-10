Украинский «БТР-морпех» потерпел фиаско в преодолении водных преград

Киев, 10 июня. Минобороны Украины сообщило о якобы успешных испытаниях версии многострадального БТР-4 с улучшенными характеристиками для преодоления водных преград.

БТР-4 предназначен для переброски личного состава специализированных подразделений и огневой поддержки во время их высадки на берег. Украинское оборонное ведомство утверждает, что бронетранспортер может круглосуточно работать в зонах умеренно-холодного климата.

На фото представили заплыв БТР-4, который, несмотря на дополнительное оснащение, мало чем отличается от забракованных индонезийскими морпехами машин. Тогда говорилось, что бронетранспортер сильно «зарывается носом» во время перемещения по морю, в результате чего в корпус попадает большое количество воды.

Стоит отметить, что испытания обновленного харьковского БТР тоже не слишком впечатлили — снова имело место сильное погружение, которое может привести к печальным последствиям из-за небольшого волнения на море.

Также сообщалось, что разработанный Минским заводом колесных тягачей БТР впервые представят на Международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2021.

Ранее аналитики The National Interest указали, что существенная часть американской техники, состоящей на вооружении страны, устарела или вышла из строя, передает Infox.