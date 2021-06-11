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Детский психолог дала советы по подготовке ребенка к перелету

Общество
Детский психолог дала советы по подготовке ребенка к перелету
unsplash.com  /  Steven Coffey

Пришло время собирать чемоданы и отправляться в заслуженный отпуск. Но если вы — родители, перед этим необходимо подготовить все то, что поможет без капризов ребенка долететь до точки отдыха. Как избежать ненужных волнений и что нужно взять с собой, чтобы чаду было чем заняться во время полета, в беседе с ФАН рассказала семейный, детский психолог Наталья Наумова.

Собеседница ФАН советует заранее поставить в известность ребенка о предстоящем путешествии, а дошкольнику и вовсе лучше нарисовать на бумаге весь алгоритм пути — это поможет сделать полет увлекательным.  

«Если ребенок постарше, то достаточно просто обсудить с ним предметы, которые необходимо взять собой, чтобы полет не прошел скучно. Родителям рекомендуется брать для своих детей блокноты, книги и так далее — в зависимости уже от возраста ребенка. Бумажные, влажные салфетки и антисептики тоже всегда нужно брать с собой. Если ребенок маленький, то рекомендуется взять с собой запасную одежду на случай казусных ситуаций», — добавила психолог.

Детский психолог рассказала, как подготовить ребенка к перелету
pixabay.com  / 

Наталья Наумова подчеркнула, что предпочтительно для ребенка, выбирать перелеты утром и в дневное время, поскольку вечером дети часто волнуются вместе с родителями, что приводит к их плохому поведению.

«Ночные перелеты тоже не рекомендуются, поскольку сбивается режим, который нужно потом восстанавливать два-три дня. Если ребенок боится высоты, то перед полетом лучше сходить на прием к психологу, который поможет с этим справиться. Если такой возможности нет, тогда порисуйте с ребенком перед вылетом.

Нарисуйте страх и пускай ребенок задаст ему вопросы: почему он его боится? Самостоятельные ответы ребенка помогут ослабить страх. Попытайтесь убедить ребенка в том, что все будет хорошо, и собственным примером показать спокойствие», — объяснила эксперт.

Во время полета ребенка можно отвлечь интерактивными играми, гаджетом, книгами и раскрасками. Самые сложные перелеты возникают у детей дошкольного возраста, считает психолог. Им всегда нужна новизна в игрушке, поэтому родителям рекомендуется взять с собой сразу несколько развлекательных предметов.

«Во время взлета и посадки происходят сильные перепады давления и деткам закладывает уши, чтобы этого не произошло, рекомендуется давать ему леденец. Для особо тревожных деток мы рекомендуем всегда рисовать схему всего пути — как квест с последовательностью прохождения: от того, как будете добираться до аэропорта, и до прибытия на место. Ему будет интересно, и полет доставит ребенку удовольствие, он забудет про страх и не будет испытывать стресс», — рассказала Наумова.

Ранее семейный, детский психолог рассказала, как во время отдыха не забыть про школьные задания и сделать летние каникулы максимально продуктивными.

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