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Немецкие военнопленные рассказали, как их встретили после возвращения из СССР

Армия
Немецкие военнопленные рассказали, как их встретили после возвращения из СССР
flickr.com  /  CC BY-SA 3.0

Берлин, 10 июня. Немецких солдат по возвращении из советского плена в послевоенной Германии ждало разочарование и презрение соотечественников, рассказали бывшие военные Третьего рейха.

Огромное количество солдат разгромленной гитлеровской армии попали в советский плен после окончания Великой Отечественной войны. Находясь в плену, бывшие нацистские захватчики помогали восстанавливать то, что было разрушено их же руками в ходе одного из самых масштабных и кровопролитных вооруженных конфликтов XX века. Однако, согласно их воспоминаниям, в СССР не было того кошмара, которого они боялись еще до того, как оказались в плену, так как условия содержания были весьма достойными, а главное разочарование их ожидало в Германии, куда они вернулись после освобождения.

Сотрудники администраций советских лагерей для военнопленных относились к немцам весьма лояльно, лишь изредка устраивая розыгрыши и подшучивая над бывшими врагами, рассказал командир немецкого противотанкового расчета Готтлоб Бидерман. Однако, вернувшись домой, он столкнулся с настоящим презрительным отношением со стороны окружающих. По воспоминаниям офицера, вчерашние военные оказались не нужны новой послевоенной Германии, начавшей оправляться от последствий конфликта. Рядовые немцы не скрывали отвращения к бывшим солдатам Третьего рейха, всячески демонстрируя грубое поведение по отношению к ним.

«На нас смотрели с отвращением, как будто мы были каким-то остатком грязи, которую они должны очистить», — отметил Бидерман в своих мемуарах.

Немецкий артиллерист Зигфрид Кнаппе, бравший Францию в 1940 году и попавший в советский плен в 1945 году при обороне Берлина, в своих воспоминаниях отметил, что военнопленные в СССР содержались в неплохих условиях. Они жили в бараках, получали богатое белком питание, чай, кофе, а также одежду и сигареты. Рабочий день немцев длился всего восемь часов, причем старшие офицеры от труда были освобождены, но иногда они предпочитали добровольно присоединяться к своим солдатам. Вечера военнопленные коротали за прослушиванием радио, которое им включала лагерная администрация.

Вернувшись домой, Кнаппе также пришлось испытать на себе общественное презрение. По его словам, рядовые немцы относились к бывшим солдатам, как к людям второго сорта. В итоге обстановка в стране вынудила его взять семью и переехать в Соединенные Штаты.

Ранее бывший депутат выборгского горсовета Владимир Фролов, который ребенком застал Великую Отечественную войну и пережил немецкую оккупацию города Луга, поделился своими воспоминаниями о тех страшных событиях. Ему особенно запомнились уроженцы стран Прибалтики, которые были самыми свирепыми нацистскими полицаями и отбирали у детей еду.

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