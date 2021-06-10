Зеленского высмеяли в Сети после новостей о его визите в Донбасс

Киев, 10 июня. Новость о визите президента Владимира Зеленского на Донбасс вызвала насмешки пользователей Сети.

9 июня стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский посетил зону карательной «Операции объединенных сил» (ООС) на Донбассе. Об этом событии сразу же решили сообщить все возможные социальные сети украинского гаранта. Внимание пользователей привлекли расхождения в информации, которую опубликовали в социальных сетях украинского лидера.

Офис президента в Facebook сообщил, что позиции, которые посетил Зеленский, расположены в 700 метрах от «противника». В тоже время в его Инстаграм-аккаунте решили немного изменить расстояние до 137 метров от некого «противника». Twitter-аккаунт президента решил воздержаться от уточнения расстояния, побоявшись еще больше всех запутать.

Позже была опубликована фотография Зеленского в форме на линии фронта в каких-то зарослях растений. Пользователи интернета отметили слишком уж явную схожесть фото с кадрами из фильма «Хищник». Возможно из-за актерской карьеры президент Украины решил сделать отсылку к кино.

«Судя по свежим фотографиям Зеленского на Донбассе, президентский фотокор смотрел фильм «Хищник» и знает все-все шутки про вьетнамские флэшбэки» — написал ТГ-канал FRONTовые заметки.

Уже не в первый раз президент Зеленский выставляет себя на всеобщее посмешище, недавно Зеленский выложил фотографию с формой сборной Украины по футболу, на которой его фамилия была написана с ошибками.

Ранее в интервью ФАН бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко рассказал, почему страны Европейского союза пока не готовы принять Украину в свои ряды.