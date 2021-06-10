Сергей Марков раскрыл смысл «ультиматума» Путина о вступлении Украины в НАТО

Заявление Владимира Путина о том, что членство Украины в НАТО недопустимо, надо считать ультиматумом России в адрес США. Об этом в разговоре с ФАН заявил политолог Сергей Марков. По словам эксперта, слова президента РФ — предупреждение о тяжелых последствиях, которые могут произойти по вине вероломной политики Вашингтона.

Директор Института политических исследований, член Общественной палаты РФ Сергей Марков сообщил, что в случае американо-украинской агрессии в отношении России Украина как страна перестанет существовать.

«Встреча Байдена и Путина очень важна. Надо помнить, что состоятся также саммиты США и стран Евросоюза. В ближайшее время ими будут вырабатываться планы в области международной политики. Заявление Путина имеет целью предупредить всех тех, кто станет формировать политическую линию Запада в отношении России», — уточнил эксперт.

«Красные линии» уже обозначены: наш президент дал понять, что Россия настроена серьезно, не доверяет США и готова к любому сценарию, подчеркнул политолог.

«Риторика Путина была жесткой. По сути, это ультиматум, последнее предупреждение: «Еще шаг — и начнется война!» — пояснил Марков.

Парадокс, но большинство российских граждан считают международную политику России слишком мягкой, добавил Сергей Марков. По его мнению, США уже перешли «красные линии», когда вторглись на территорию Украины, организовав там госпереворот и превратив по сути русские земли в антироссийскую площадку.

Федеральное агентство новостей / Вячеслав Дружинин

«Если Вашингтон, вопреки своим обещаниям и здравому смыслу, пересечет черту, то произойти может все что угодно. Например, танки ДНР и ЛНР могут пойти в атаку и занять Одессу, Харьков, Днепропетровск, Николаев, Запорожье и Херсон. Там люди встретят освободителей цветами. Они поддержат русских, потому что сами русские. Им просто надо помочь. Будет историческое воссоединение», — сделал прогноз политолог.

По словам аналитика, в случае прямого конфликта антироссийская часть Украины (униаты западной части) будет предоставлена сама себе, то есть Польше и Румынии. Еще одна часть — это Киев, город большой политики, в котором обстановка сложная. Киевлянам надо будет определиться, к кому они хотят.

Накануне президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» дал оценку внутренней и внешней политике Украины, а также счел тревожным фактором разговоры о возможности вхождения Украины в НАТО. Глава государства назвал обсуждаемый Киевом и Вашингтоном сценарий недопустимым вариантом, который угрожает России и ставит Украину под угрозу полного уничтожения в случае войны.

«Даже не пробуйте! Натовских ракет под Харьковом не будет ни в коем случае!» — предупредил президент РФ.

16 июня в Женеве состоится саммит Россия—США, на котором президенты Владимир Путин и Джо Байден обсудят важнейшие вопросы мировой политической повестки. Ожидается, что тема Украины и Донбасса также будет поднята на встрече двух лидеров.