Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 июня 16:01
15:59
Технологии
Тизер новой игры компании 11 bit studios появился в Сети
15:59
Политика
МИД России выразил решительный протест Украине после провокации во Львове
15:59
Политика
Захарова раскритиковала политику Евросоюза в отношении Белоруссии
15:58
Общество
Новосибирский зоопарк объявил на конкурс на лучшую кличку для редкого пони
15:57
Общество
Седьмой медвежонок-сирота появился в центре спасения животных в Приморье
15:57
Происшествия
Обыски проходят в двух отделах ФССП в Москве
15:55
Происшествия
Дело об убийстве приставов в Адлере передали в центральный СК
15:55
Общество
Большинство россиян положительно относятся к вакцинации от COVID-19
15:52
Армия
Росимущество выставило на продажу три пограничных корабля ФСБ во Владивостоке
15:52
Происшествия
Бывшего топ-менеджера приговорили к семи годам условно по делу братьев Магомедовых
Все новости

Telegram оштрафовали на 10 миллионов рублей

Общество
Telegram оштрафовали на 10 миллионов рублей
pixabay.com

Москва, 10 июня. Мессенджер Telegram получил штраф на 10 млн рублей за отказ удалять запрещенный на территории России контент, сообщили в пресс-службе суда Москвы.

Компанию Telegram признали виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ. Мессенджер получил наказание в виде штрафа размером в 10 млн рублей, пишет РИА Новости.

Ранее Telegram обязали выплатить штраф по составленным Роспотребнадзором протоколам. Их общая сумма достигла 5 млн рублей. Содержание противоправных публикаций не уточняется.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Telegram оштрафовали на 10 миллионов рублей
суд штраф telegram
Комментировать
Эксклюзив
Калининградцы подрались и стали стрелять из-за слишком громкой музыки
Калининградцы подрались и стали стрелять из-за слишком громкой музыки
Самое популярное
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Общество 141346 9 июня 2021
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
Общество 96034 8 июня 2021
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
В Китае восхитились реакцией России на «эффектный» маневр ВВС США в Европе
Армия 81373 8 июня 2021
В Китае восхитились реакцией России на «эффектный» маневр ВВС США в Европе
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
Шоу-бизнес 75328 7 июня 2021
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
Захарова призналась, что боится читать новости после заявления Псаки
Политика 55324 8 июня 2021
Захарова призналась, что боится читать новости после заявления Псаки
Рейтинг@Mail.ru