Telegram оштрафовали на 10 миллионов рублей

Москва, 10 июня. Мессенджер Telegram получил штраф на 10 млн рублей за отказ удалять запрещенный на территории России контент, сообщили в пресс-службе суда Москвы.

Компанию Telegram признали виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ. Мессенджер получил наказание в виде штрафа размером в 10 млн рублей, пишет РИА Новости.

Ранее Telegram обязали выплатить штраф по составленным Роспотребнадзором протоколам. Их общая сумма достигла 5 млн рублей. Содержание противоправных публикаций не уточняется.