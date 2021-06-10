Цены в контракте на благоустройство Кировска в два раза превысили цены поставщиков

Подозрительно высокие цены на качели обнаружились в контрактах МКУ «Управление ЖКХ и обеспечения» МО Кировск. Подведомственное администрации города учреждение решило украсить его к предстоящему 90-летию, которое состоится 12 июня. Цель благородная, если бы не крупные затраты из бюджета. Возможно, приобрести и установить все необходимое можно было дешевле. Мы, например, нашли в интернете совсем другие расценки на объекты, которые уже закуплены и установлены в городе.
Так, на сайте госзакупок мы видим исполненный контракт на шесть парковых качелей общей стоимостью 1 миллион 290 тысяч рублей.
Пять из них обошлись городскому бюджету в 200 тысяч рублей за штуку, одни оказались гораздо дороже — 290 тысяч рублей. Эти качели теперь стоят в Парке культуры и отдыха и на видовой площадке у ТРК «Маяк».
На сайте производителя мы находим их же за 116 тысяч, то есть почти в два раза дешевле.
Может, дело в дорогой доставке? Мы связались с производителем и уточнили стоимость доставки во Всеволожск, расположенный по соседству. Расчет попросили сделать для двух качелей. Выяснилось, что с упаковкой они доберутся до заказчика за 11 тысяч 500 рублей, а установка, судя по информации, размещенной на сайте компании, вообще включена в цену.
Мы попытались выяснить информацию об этой ситуации у главы администрации города Ольги Кротовой, но она не смогла оперативно объяснить, каким образом так выросли цены. ФАН направит официальный запрос по поводу государственной закупки на приобретение диван-качелей для нужд Кировска в администрацию муниципалитета.
«Я сейчас вам не могу сказать, это надо поднимать документы, может быть, установка была вместе с доставкой, они же не прилетели к нам. Я сейчас не могу комментировать, потому что мне надо смотреть», — сказала глава администрации Кировска Ольга Кротова корреспонденту ФАН.
Отметим, что чиновница заняла свой пост вслед за Алексеем Кольцовым, когда он возглавил администрацию Кировского района. Сейчас он находится под следствием по громкому делу о злоупотреблении должностными полномочиями, которое выразилось в намеренном банкротстве МУП «Водоканал Кировского района». Следствие полагает, что Кольцов и руководители предприятия создали искусственную кредиторскую задолженность на сумму свыше 634 млн рублей. По данным объединенной пресс-службы судов Петербурга Кольцов сначала был помещен под стражу в СИЗО, затем в апреле ему изменили меру пресечения.
«Приморский районный суд Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об изменении меры пресечения Алексею Кольцову, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ. Кольцов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Суд ходатайство удовлетворил, избрав Кольцову меру в виде запрета определенных действий.
Кольцову запрещено посещать места массового скопления людей и общественные мероприятия в Петербурге и Ленобласти, разглашать данные предварительного расследования, общаться с рядом лиц и их родственниками, использовать средства связи, отправлять и получать почтово-телеграфные сообщения, препятствовать производству по уголовному делу», — сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
Ранее суд приговорил бывшего главу ГУ МЧС по Саратовской области к двум годам колонии за превышение полномочий. Игоря Качева обвинили в превышении должностных полномочий при заключении госконтрактов.