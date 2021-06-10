Цены в контракте на благоустройство Кировска в два раза превысили цены поставщиков

Подозрительно высокие цены на качели обнаружились в контрактах МКУ «Управление ЖКХ и обеспечения» МО Кировск. Подведомственное администрации города учреждение решило украсить его к предстоящему 90-летию, которое состоится 12 июня. Цель благородная, если бы не крупные затраты из бюджета. Возможно, приобрести и установить все необходимое можно было дешевле. Мы, например, нашли в интернете совсем другие расценки на объекты, которые уже закуплены и установлены в городе.

Так, на сайте госзакупок мы видим исполненный контракт на шесть парковых качелей общей стоимостью 1 миллион 290 тысяч рублей.

Pr scr zakupki.gov.ru /

Пять из них обошлись городскому бюджету в 200 тысяч рублей за штуку, одни оказались гораздо дороже — 290 тысяч рублей. Эти качели теперь стоят в Парке культуры и отдыха и на видовой площадке у ТРК «Маяк».

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На сайте производителя мы находим их же за 116 тысяч, то есть почти в два раза дешевле.

зеленоедерево.рус / Магазин изделий из дерева Зеленое Дерево

Может, дело в дорогой доставке? Мы связались с производителем и уточнили стоимость доставки во Всеволожск, расположенный по соседству. Расчет попросили сделать для двух качелей. Выяснилось, что с упаковкой они доберутся до заказчика за 11 тысяч 500 рублей, а установка, судя по информации, размещенной на сайте компании, вообще включена в цену.

Мы попытались выяснить информацию об этой ситуации у главы администрации города Ольги Кротовой, но она не смогла оперативно объяснить, каким образом так выросли цены. ФАН направит официальный запрос по поводу государственной закупки на приобретение диван-качелей для нужд Кировска в администрацию муниципалитета.

«Я сейчас вам не могу сказать, это надо поднимать документы, может быть, установка была вместе с доставкой, они же не прилетели к нам. Я сейчас не могу комментировать, потому что мне надо смотреть», — сказала глава администрации Кировска Ольга Кротова корреспонденту ФАН.

kirovsklenobl.ru / Муниципальное образование Кировск

Отметим, что чиновница заняла свой пост вслед за Алексеем Кольцовым, когда он возглавил администрацию Кировского района. Сейчас он находится под следствием по громкому делу о злоупотреблении должностными полномочиями, которое выразилось в намеренном банкротстве МУП «Водоканал Кировского района». Следствие полагает, что Кольцов и руководители предприятия создали искусственную кредиторскую задолженность на сумму свыше 634 млн рублей. По данным объединенной пресс-службы судов Петербурга Кольцов сначала был помещен под стражу в СИЗО, затем в апреле ему изменили меру пресечения.

«Приморский районный суд Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об изменении меры пресечения Алексею Кольцову, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ. Кольцов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Суд ходатайство удовлетворил, избрав Кольцову меру в виде запрета определенных действий. Кольцову запрещено посещать места массового скопления людей и общественные мероприятия в Петербурге и Ленобласти, разглашать данные предварительного расследования, общаться с рядом лиц и их родственниками, использовать средства связи, отправлять и получать почтово-телеграфные сообщения, препятствовать производству по уголовному делу», — сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Ранее суд приговорил бывшего главу ГУ МЧС по Саратовской области к двум годам колонии за превышение полномочий. Игоря Качева обвинили в превышении должностных полномочий при заключении госконтрактов.