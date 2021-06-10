Шерин призвал заочно наказать причастных к созданию формы сборной Украины по футболу

Причастных к провокации с формой сборной Украины по футболу нужно заочно привлечь к уголовной ответственности по российским законам. Об этом в интервью ФАН заявил депутат Госдумы Александр Шерин.

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), вопреки правилу №4 Международного совета футбольных ассоциаций, гласящему, что экипировка не должна содержать никаких политических и религиозных слоганов, заявлений или изображений, утвердил форму украинской команды, на которой напечатан неонацистский лозунг и карта Украины, в которую «включена» территория России — Крым. После этого РФС направил в УЕФА официальное обращение о нарушении принципов регламента.

Позже пресс-служба УЕФА сообщила, что Союз требует от сборной Украины по футболу удалить с формы на чемпионате Европы надпись «Героям слава!», так как в сочетании со словами «Слава Украине!» его можно считать милитаристским. А вот первая часть слогана, по мнению УЕФА, сама по себе не нарушает каких-либо требований — так же, как и изображение карты Украины с Крымом.

Федеральное агентство новостей /

«Мы должны защищать права и интересы нашей страны»

Депутат Госдумы Александр Шерин в беседе с ФАН призвал «дать сдачи» Украине — в противном случае Россию, по его словам, «разорвут».

«Сборная Украины нарисовала наш Крым у себя на футболках. Это провокация — каждый такой момент должен жестко пресекаться. Подобные недопустимые вещи происходят именно потому, что мы недостаточно резко на них отвечаем. Мы должны жестко давать отпор и защищать законные права и интересы нашей страны. Если мы устроим скандал, не побоимся настоять на своем вопреки «общественному мнению», то в следующий раз они подумают — связываться с нами или нет», — заявил политик.

По мнению Шерина, Россия должна всего лишь требовать соблюдения утвержденных норм — или же найти методы и способы принудить наших международных партнеров действовать в правовом поле.

«Люди, которые допускают выступление сборной Украины в футболках, пропагандирующих отторжение части российских земель, посягают на территориальную целостность России. Все они, включая спортсменов, которые наденут эту одежду, нарушают закон нашего государства. Если провокация со стороны Украины на чемпионате будет допущена, наши правоохранительные органы должны вынести соответствующее решение и заочно осудить причастных», — считает парламентарий.

Каждый из посягнувших на нашу страну в любой момент может оказаться на территории России и столкнуться с неприятностями, предупредил депутат. В таком случае для начала провокаторы должны получить повестки для дачи объяснений, а потом последует решение суда.

Списки виновных также можно передать в международный розыск, добавил Шерин.

«Непозволительно разрешать плевать в свою сторону. И кстати, почему в Крыму не открывают свои филиалы российские банки? Почему там до сих пор нет федеральных операторов сотовой связи? Мы боимся санкций? В СМИ не принято ставить подобные «неудобные» вопросы. Именно потому, что мы недостаточно четко и резко обозначаем свои принципы в этом вопросе, нам и пытаются сесть на шею», — подчеркнул собеседник агентства.

/ Пресс-служба главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу

«Сборная Украины обязана привести футболки в порядок»

Депутат напомнил, что России, например, приходится иметь дело с недовольными японцами из-за Курильских островов.

«Если мы будем позволять совершать публичные провокации и нападки относительно своей суверенной территории, только ленивый не будет требовать от России каких-то репараций или земель», — предупредил Шерин.

Возвращаясь к скандальной форме сборной Украины, политик напомнил русскую поговорку: «Ездят на том, кто возит». По его мнению, мы позволили нашим спортсменам выступать на Олимпиаде без флага и гимна России, согласившись с требованием Запада.

«Мы не включили крымские футбольные клубы в чемпионат России по футболу, чтобы нашу сборную допустили на международные соревнования, — отметил парламентарий. — Наша внешняя политика имеет слишком мягкий характер. Мы — большие и сильные. Нельзя уступать — иначе нас разорвут. Россия может и должна заставить всех себя уважать».

Агентство городских новостей Москва / Андрей Никеричев

В свою очередь, телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил ФАН, что закон должен соблюдаться всегда и всеми, и это бесспорный факт.

«Добиться исполнения правил всегда, как мы видим, можно. Если политические лозунги запрещены на форме футболистов, они должны быть убраны. Украинская сборная обязана привести свои футболки в порядок, и с этим не поспоришь», — констатировал комментатор.

При этом Губерниев призвал, чтобы мы не только занимались «неправильной» формой украинских футболистов, но и поддерживали и развивали российский футбол, а также интересовались степенью готовности нашей команды.