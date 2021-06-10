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Кейко Фухимори потребовала аннулировать 200 тысяч голосов на выборах в Перу

Латинская Америка
Кейко Фухимори потребовала аннулировать 200 тысяч голосов на выборах в Перу
Global Look Press  /  Naldy Gomez / www.imago-images.de

Лима, 10 июня. Кандидат в президенты от ультраправой партии Fuerza Popular («Народная сила») Кейко Фухимори потребовала аннулировать 200 тысяч бюллетеней из-за «нарушений». Об этом сообщает издание Gestion.

«Fuerza Popular подает иск в Национальную избирательную комиссию с требованием отменить 802 акта, которые представляют 200 тысяч голосов. Когда эти акты будут одобрены, они должны быть исключены из окончательного итога подсчета голосов», — заявила Фухимори в интервью СМИ.

Также ультраправый кандидат добавила, что ее партия проводит расследование всего избирательного процесса, который включает 1200 актов, находящихся под рассмотрением Национальной избирательной комиссии.

Кейко Фухимори потребовала аннулировать 200 тысяч голосов на выборах в Перу
Global Look Press  / Mariana Bazo / XinHua

Кейко Фухимори поблагодарила всех граждан Перу, которые 9 июня провели манифестации с требованием уважать электоральный процесс.

«Я хочу поблагодарить тысячи граждан, которые участвовали в мирном марше с требованием уважения их голосов. Я заявляю о своем полном доверии избирательным органам, которые осуществляют электоральный процесс», — отметила она.

7 июня Кейко Фухимори также объявила о наличии «признаков мошенничества» во время второго этапа президентских выборов и попросила граждан сообщать о нарушениях, которые могли произойти в процессе голосования 6 июня.

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Global Look Press  / Andina / Xinhua

Заявление кандидата от правых появилось на этапе, когда уже было обработано 99,98% бюллетеней. Согласно промежуточным результатам ЦИК Перу, Педро Кастильо, представитель левой партии «Свободное Перу» получил 50,20% голосов, а Фухимори — 49,79%.

Педро Кастильо уже получил поздравления с победой от экс-президента Боливии Эво Моралеса, Партии трудящихся экс-президента Бразилии Лулы да Силвы, а также от левых сил Парагвая.

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