Кейко Фухимори потребовала аннулировать 200 тысяч голосов на выборах в Перу

Лима, 10 июня. Кандидат в президенты от ультраправой партии Fuerza Popular («Народная сила») Кейко Фухимори потребовала аннулировать 200 тысяч бюллетеней из-за «нарушений». Об этом сообщает издание Gestion.

Fujimori pide la nulidad de 200.000 votos por "irregularidades" https://t.co/xEkrk6wVSc — ABC.es (@abc_es) June 10, 2021

«Fuerza Popular подает иск в Национальную избирательную комиссию с требованием отменить 802 акта, которые представляют 200 тысяч голосов. Когда эти акты будут одобрены, они должны быть исключены из окончательного итога подсчета голосов», — заявила Фухимори в интервью СМИ.

Также ультраправый кандидат добавила, что ее партия проводит расследование всего избирательного процесса, который включает 1200 актов, находящихся под рассмотрением Национальной избирательной комиссии.

Global Look Press / Mariana Bazo / XinHua

Кейко Фухимори поблагодарила всех граждан Перу, которые 9 июня провели манифестации с требованием уважать электоральный процесс.

«Я хочу поблагодарить тысячи граждан, которые участвовали в мирном марше с требованием уважения их голосов. Я заявляю о своем полном доверии избирательным органам, которые осуществляют электоральный процесс», — отметила она.

7 июня Кейко Фухимори также объявила о наличии «признаков мошенничества» во время второго этапа президентских выборов и попросила граждан сообщать о нарушениях, которые могли произойти в процессе голосования 6 июня.

Global Look Press / Andina / Xinhua

Заявление кандидата от правых появилось на этапе, когда уже было обработано 99,98% бюллетеней. Согласно промежуточным результатам ЦИК Перу, Педро Кастильо, представитель левой партии «Свободное Перу» получил 50,20% голосов, а Фухимори — 49,79%.

Педро Кастильо уже получил поздравления с победой от экс-президента Боливии Эво Моралеса, Партии трудящихся экс-президента Бразилии Лулы да Силвы, а также от левых сил Парагвая.