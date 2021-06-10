Единая система маркировки в ЕАЭС обеспечит добросовестную конкуренцию на рынке

Внедрение единой системы прослеживаемости товаров на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) позволит избавиться от серых схем и будет способствовать добросовестной конкуренции, считает доктор исторических наук, доцент кафедры международных отношений на постсоветском пространстве СПбГУ Ниязи Ниязов. Эксперт оценил в комментарии ФАН решение стран — членов ЕАЭС создать к 2023 году единую систему маркировки товаров.

Проблему прослеживаемости товаров на территории ЕАЭС обсудили в ходе круглого стола по вопросам маркировки товаров средствами идентификации. Директор департамента стратегических проектов Центра развития перспективных технологий Денис Кузин заявил, что государства ЕАЭС договорились создать к 2023 году единую систему прослеживаемости товаров на территории союза.

«Это обеспечит свободное движение товаров, а также позволит реализовать единые механизмы криптографической защиты кодов маркировки товаров. Сейчас государства — члены союза могут использовать национальные стандарты, а с 1 января 2023 года планируется внедрение единых требований. Для этого разрабатывается проект дорожной карты», — сказал Кузин.

Федеральное агентство новостей (ФАН) / Наталья Алешина

Он рассказал, что в настоящий момент в Белоруссии проводится маркировка молочной продукции, товаров легкой промышленности и других категорий. Москва и Минск договорились признать российские и белорусские коды маркировки в категориях «сыры» и «мороженое», а с 1 сентября — для молочных продуктов сроком годности более 40 суток. Кроме того, уже сейчас в Казахстане маркируются табачные изделия. Маркировка табака и алкоголя стартует с 1 июля в Киргизии. Армения определила национального оператора маркировки и прорабатывает проект по маркировке обуви.

«Мы настроены на то, что решения о введении маркировки в отношении определенных групп товаров рано или поздно будут приниматься всеми государствами — членами ЕАЭС. Это создаст условия для контроля легальности оборота на рынке всего союза», — отметила заместитель директора департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕАЭС Наталья Ляхова.

ФБА «Экономика сегодня» /

Ниязи Ниязов обратил внимание, что ситуация с легальностью оборота товаров на территории ЕАЭС обстоит неплохо уже сегодня — товары проходят процедуру растаможивания, платятся налоги. Однако различная маркировка товаров на территории союза создает некоторую неопределенность.

«Различная маркировка не только создает проблемы, связанные с продвижением и отслеживанием товаров, но и способствует реализации товаров через серые схемы. Чтобы была добросовестная конкуренция, необходима единая маркировка», — объяснил эксперт.

По словам Ниязова, сейчас производители из стран ЕАЭС обвиняют власти других государств — членов союза в поддержке своего производителя и создании искусственных препон на пути продвижения товаров.

«Создание единой системы позволит это отслеживать и даст возможность объединить рынок ЕАЭС. В конечном итоге это в интересах покупателя, поскольку всегда можно найти концы. Например, если товар прибыл из Белоруссии, то мы точно не знаем, белорусский ли это товар или только выдается таковым. Для этого предпринимаются соответствующие шаги», — добавил собеседник ФАН.

Ранее председатель правления Росэксимбанка Азер Талыбов сообщил, что около 74% расчетов внутри ЕАЭС осуществляются в национальных валютах. Он уточнил, что в рублях осуществляется 70% расчетов, в долларах — 20,7%, а в евро — 7,3%.