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Центробанк повысил курс доллара до 72,19 рубля

Экономика
Центробанк повысил курс доллара до 72,19 рубля
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 10 июня. Банк России установил официальные курсы иностранных валют, повысив стоимость доллара до 72,19 рубля. Соответствующая информация опубликована на сайте регулятора.

Центробанк оценил курс доллара в 72,1974 рубля, что на 11,45 копейки выше предыдущего показателя. Стоимость евро при этом снизилась на 0,49 копейки, до 87,8065 рубля.

По состоянию на 14:13 по московскому времени биржевая стоимость доллара составляет 72,16 рубля. Курс американской валюты сокращается на 14 копеек по сравнению с уровнем конца предыдущей сессии. Евро в ходе торгов Мосбиржи падает на 24 копейки. Денежная единица ЕС торгуется по 87,85 рубля.

Руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения «Универ Капитал» Андрей Верников ранее назвал оптимальное время для покупки доллара. По мнению специалиста, в четвертом квартале 2021 года может произойти существенное укрепление рубля.

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