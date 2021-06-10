Центробанк повысил курс доллара до 72,19 рубля

Москва, 10 июня. Банк России установил официальные курсы иностранных валют, повысив стоимость доллара до 72,19 рубля. Соответствующая информация опубликована на сайте регулятора.

Центробанк оценил курс доллара в 72,1974 рубля, что на 11,45 копейки выше предыдущего показателя. Стоимость евро при этом снизилась на 0,49 копейки, до 87,8065 рубля.

По состоянию на 14:13 по московскому времени биржевая стоимость доллара составляет 72,16 рубля. Курс американской валюты сокращается на 14 копеек по сравнению с уровнем конца предыдущей сессии. Евро в ходе торгов Мосбиржи падает на 24 копейки. Денежная единица ЕС торгуется по 87,85 рубля.

Руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения «Универ Капитал» Андрей Верников ранее назвал оптимальное время для покупки доллара. По мнению специалиста, в четвертом квартале 2021 года может произойти существенное укрепление рубля.