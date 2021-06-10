Горбатый «Запорожец»: ценителям ретро напомнили о необычном автомобиле ЗАЗ 965

Москва, 10 июня. Автоэксперт рассказал, во сколько жителям современной России встанет покупка советского автомобиля ЗАЗ 965 (горбатого «Запорожца»).

Машину могли приобрести многие граждане СССР, однако некоторые из них чувствовали себя неловко за рулем небольшого «Запорожца». Эта модель многое позаимствовала у иностранных компаний-производителей, отмечает автор статьи.

Сегодня данный автомобиль довольно редкий и привлекает взгляды прохожих. На российском рынке таких машин немного, при этом внимание эксперта привлекло одно из объявлений: продавец уверяет в том, что авто полностью исправно и готово к эксплуатации. Отреставрированная машина выглядит «лучше новой».

«Разумеется, что это восстановленный образец, ведь сохранить такое чудо в первозданном состоянии вряд ли получилось бы», — добавляет автоэксперт.

Такой «Запорожец» обойдется желающим в 1 750 000 рублей. Покупатель, по словам автора статьи, вряд ли будет ездить на этом автомобиле и приобретет его скорее для коллекции.

Еще один советский автомобиль был недавно найден на просторах интернет-площадок по продажам товаров. Речь идет о модели ГАЗ-13 «Чайка», которую можно приобрести за за 999 тысяч рублей.