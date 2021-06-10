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Ученые из США выяснили, что улучшает обучаемость мозга

Наука
Ученые из США выяснили, что улучшает обучаемость мозга
wikipedia.org  /  Nevit / CC BY-SA 3.0

Вашингтон, 10 июня. Небольшие перерывы, чередующиеся с процессом обучения, позволяют мозгу запомнить больше информации, заявили американские ученые.

Переход информации между кратковременной и долговременной памятью происходит во сне. Позже выяснилось, что этот процесс может осуществляться и во время бодрствования, в коротких перерывах во время обучении. Чтобы доказать это, ученый Итан Бач и его коллеги из Национального института неврологических болезней и инсульта (NINDS) провели несколько экспериментов.

К исследованию присоединились 30 добровольцев. Ученые попросили набрать их на клавиатуре комбинацию «41324». После десяти секунд выполнения задачи добровольцам давали такой же по продолжительности перерыв. Участникам эксперимента пришлось проделать одну и ту же манипуляцию не единожды. Выяснилось, что моторная кора повторяет активность, которой обучалась во время упражнений, в ускоренном режиме. За счет незначительных перерывов мозг лучше запоминает новую информацию.

Российские ученые не отстают от зарубежных коллег. В Нижнем Новгороде специалисты провели успешную операцию по восстановлению кровоснабжения мозга, рассказал ректор ПИМУ Николай Карякин. Такое хирургическое вмешательство подразумевает очень тонкую, практически ювелирную работу.

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мозг запоминание мыслительный процесс
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