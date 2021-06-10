Онколог назвал главные симптомы рака толстой кишки

Москва, 10 июня. Основные симптомы, которые могут указать на наличие у человека рака толстой кишки, перечислил врач-онколог Даниил Маркарьян.

На первых стадиях развития данная болезнь, как правило, проходит без специфических симптомов. Пациенты могут не ощущать, что с ними происходит что-то не то. Однако неприятные ощущения в животе и проблемы со стулом могут указать на проблемы со здоровьем, добавил медик.

«К основным признакам рака толстой кишки можно отнести анемию, изменение формы стула, боли в животе, усугубление хронического запора или диареи, а также выделения крови из кишечника», — заявил он изданию «Аргументы и Факты».

Российский врач-онколог Иван Карасев перечислил основные факторы риска развития онкологических заболеваний у человека. Главными причинами возникновения рака специалист назвал острое физическое и эмоциональное истощение организма. Отдых, правильное питание и физические нагрузки также являются немаловажными для поддержания здоровья в норме.