Виртуальные помощники заменили живых людей в поликлиниках Марий Эл

Йошкар-Ола, 11 июня. Онлайн-сервисы для помощи пациентам медицинских учреждений заработали в Республике Марий Эл. Виртуальные ассистенты призваны в круглосуточном режиме предоставлять горожанам доступ к данным о графике работы того или иного специалиста, заменяя собой классические звонки в регистратуру.

Автором комплекса интернет-помощников является местный IT-разработчик Сергей Якунин. Для больниц региона мужчина на безвозмездной основе создал ряд взаимосвязанных сервисов, получивших общее название «Электронное расписание». Система не имеет аналогов в России и пока функционирует лишь в Марий Эл.

«Идея создания умного электронного расписания возникла в результате общения с врачами местных больниц и их пациентами. Необходимо было сделать такую систему, которая не только значительно облегчила бы работу медикам, но повысила бы удобство записи горожан на прием. Задумку удалось реализовать при помощи онлайн-таблиц, обновление которых происходит в режиме реального времени», — рассказал ФАН Сергей Якунин.

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Круглосуточный доступ к таблице с графиком работы специалистов обеспечивают чат-боты, функционирующие в мессенджерах Telegram и Viber, а также в соцсети «ВКонтакте». Кроме того, получить актуальную информацию о свободном времени для записи на прием пациентам помогает виртуальная медсестра Аня, с которой можно общаться при помощи голоса.

«Любой пациент в любое время дня и ночи может зайти в автоматический чат, выбрать нужного специалиста и моментально узнать его расписание. Далее человек смотрит, когда ему удобно посетить больницу, когда свободен врач и записывается на прием. В дальнейшем планируется расширить функционал чат-ботов, наделив их возможностью производить запись пациента на прием без посещения Госуслуг. Подобные системы на рынке IP-услуг стоят порядка 100 тысяч рублей для одной больницы. Таким образом, в масштабах региона наша разработка сэкономила порядка восьми миллионов рублей», — сообщил собеседник.

Федеральное агентство новостей /

Внедрение умного электронного расписания в больницы региона было одобрено Минздравом Республики, и производится в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и федерального проекта «Бережливая поликлиника».

На сегодняшний день виртуальные помощники функционируют в шести поликлиниках Марий Эл. В ближайшее время онлайн-ассистентами «вооружатся» еще несколько больниц.

«В чат-боте одной из районных поликлиник, где электронное расписание действует уже три недели, набралось уже более 200 подписчиков. Всем этим людям не придется звонить в регистратуру, чтобы узнать, работает ли тот или иной врач», — резюмировал программист.

Ранее в регионе заработала первая в России бесплатная онлайн-школа для беременных. С помощью нее будущие мамы и папы могут получить проверенную информацию о беременности от высокопрофессиональных врачей в любом удобном для них формате.