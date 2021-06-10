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Идею закрытия крупных магазинов на ночь раскритиковали в Союзе потребителей

Общество
Идею закрытия крупных магазинов на ночь раскритиковали в Союзе потребителей
Невские Новости  /  Никита Нестеров

Москва, 10 июня. Озвученное в Совфеде предложение ограничить работу крупных магазинов в выходные и по ночам не поможет бизнесу, считают в Союзе участников потребительского рынка.

Подобная инициатива приведет к росту недовольства как в среде крупных торговых сетей, так и поставщиков с потребителями. Председатель совета директоров Союза участников потребительского рынка Петр Шелищ озвучил такое мнение в комментарии «Общественной службе новостей».

«Нужно действовать другими способами. Например, всякими налоговыми мерами и преференциями», — считает он.

В пандемию коронавирусной инфекции средний и малый бизнес существует в условиях ограничений. Так, рестораторы обязаны продолжать придерживаться установленных санитарных норм, напомнил мэр Москвы Сергей Собянин.

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работа магазины союз потребителей
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