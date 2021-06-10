Эксперт Лаппе объяснила, почему катание на лошадях в городе не является иппотерапией

Санкт-Петербург, 10 июня. Директор по развитию конноспортивного клуба Анна Лаппе назвала главные отличия катания на лошадях в городе от иппотерапии.

По словам эксперта, катание верхом, распространенное, например, в центре Санкт-Петербурга, является просто прогулкой на лошади. Считать такое взаимодействие с животными иппотерапией нельзя.

«Реабилитация должна быть продуманной. Нужна специальная лошадь, специалисты, чтобы знать специфику работы, а также оборудованная площадка. Все условия должны быть соблюдены. У метро и в центре города — нет», — объяснила Лаппе на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

Как отметила специалист, катание на лошадях в городе может быть опасно, поскольку нет благоустроенной территории. Была идея создать центры иппотерапии в шаговой доступности в парках Петербурга, но пока проект рассматривается, добавила Лаппе.

«Дело в том, что сейчас иппотерапия — это мощная реабилитация, есть плюсы, есть минусы известности. У метро — это не иппотерапия, это опасно. Стандарты нужны для того, чтобы люди понимали, что они могут получить. Есть противопоказания. Мы детей с синдромом Дауна берем [только] после прохождения рентгена, это очень опасно», — заключила директор по развитию конноспортивного клуба.

Председатель правления конноспортивного клуба Светлана Лытко отметила, что иппотерапия помогает детям с аутизмом. По ее словам, на лошади они раскрепощаются и активно включаются в работу с инструктором.