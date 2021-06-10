Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 июня 14:30
14:29
Происшествия
Сотрудники СК РФ устанавливают обстоятельства ДТП в Свердловской области
14:28
Происшествия
В Петербурге мужчину доставили в реанимацию из отдела полиции
14:25
Общество
Умерла сестра министра обороны РФ Лариса Шойгу
14:22
Общество
Жертвой аварии на очистных сооружениях в Таганроге стала еще одна женщина
14:20
Экономика
Жителям России назвали оптимальное время для покупки доллара и евро
14:19
Экономика
Центробанк повысил курс доллара до 72,19 рубля
14:19
Происшествия
Экс-кандидат в депутаты совратил 12-летнюю девочку в Ленобласти
14:18
Весь мир
Китай построит мегапорт, чтобы превратить Перу в логистический центр Латинской Америки
14:16
Общество
В Петербурге частично ограничат движение в преддверии ЕВРО-2020
14:15
Экономика
Горбатый «Запорожец»: ценителям ретро напомнили о необычном автомобиле ЗАЗ 965
Все новости

Эксперт Лаппе объяснила, почему катание на лошадях в городе не является иппотерапией

Общество
Эксперт Лаппе объяснила, почему катание на лошадях в городе не является иппотерапией
Global Look Press  /  Zamir Usmanov/Russian Look

Санкт-Петербург, 10 июня. Директор по развитию конноспортивного клуба Анна Лаппе назвала главные отличия катания на лошадях в городе от иппотерапии.

По словам эксперта, катание верхом, распространенное, например, в центре Санкт-Петербурга, является просто прогулкой на лошади. Считать такое взаимодействие с животными иппотерапией нельзя.

«Реабилитация должна быть продуманной. Нужна специальная лошадь, специалисты, чтобы знать специфику работы, а также оборудованная площадка. Все условия должны быть соблюдены. У метро и в центре города — нет», — объяснила Лаппе на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

Как отметила специалист, катание на лошадях в городе может быть опасно, поскольку нет благоустроенной территории. Была идея создать центры иппотерапии в шаговой доступности в парках Петербурга, но пока проект рассматривается, добавила Лаппе.

«Дело в том, что сейчас иппотерапия — это мощная реабилитация, есть плюсы, есть минусы известности. У метро — это не иппотерапия, это опасно. Стандарты нужны для того, чтобы люди понимали, что они могут получить. Есть противопоказания. Мы детей с синдромом Дауна берем [только] после прохождения рентгена, это очень опасно», — заключила директор по развитию конноспортивного клуба.

Председатель правления конноспортивного клуба Светлана Лытко отметила, что иппотерапия помогает детям с аутизмом. По ее словам, на лошади они раскрепощаются и активно включаются в работу с инструктором.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Эксперт Лаппе объяснила, почему катание на лошадях в городе не является иппотерапией
лошади конный спорт иппотерапия
Комментировать
Эксклюзив
День мороженого — вкусный праздник для взрослых и детей
День мороженого — вкусный праздник для взрослых и детей
Самое популярное
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Общество 124348 9 июня 2021
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
Общество 93839 8 июня 2021
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
В Китае восхитились реакцией России на «эффектный» маневр ВВС США в Европе
Армия 80081 8 июня 2021
В Китае восхитились реакцией России на «эффектный» маневр ВВС США в Европе
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
Шоу-бизнес 74968 7 июня 2021
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
Захарова призналась, что боится читать новости после заявления Псаки
Политика 53876 8 июня 2021
Захарова призналась, что боится читать новости после заявления Псаки
Рейтинг@Mail.ru