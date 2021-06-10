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Студия Lucasfilm продолжает откладывать съемки третьего сезона «Мандалорца»

Общество
Студия Lucasfilm продолжает откладывать съемки третьего сезона «Мандалорца»
Кадр из сериала «Мандалорец»

Лос-Анджелес, 10 июня. Съемки третьего сезона сериала про малыша Грогу должны были стартовать еще в прошлом году, однако студия Lucasfilm заморозила проект и приступила к работе над другим шоу.

Вместо съемок третьего «Мандалорца» студия приступила к производству спин-оффа «Книга Бобы Фетта» о легендарном охотнике за головами. По данным издания Collider, Lucasfilm уже завершили работу над шоу, которое стало своеобразным продолжением второго сезона «Мандалорца». Фанаты рассчитывали, что студия возобновит съемки истории про малыша Грогу, однако продюсеры опять отдали предпочтения другому проекту.

Lucasfilm замахнулся на масштабное расширение вселенной звездных войн. Судя по всему, компания задумала столько новых проектов, что стало сложно составить съемочный график. Сейчас на площадке в Лос-Анджелесе идет работа над сериалом «Оби-Ван Кеноби». Как сообщают зарубежные СМИ, эти съемки могут затянуться из-за ключевого актера Педро Паскаль. Он параллельно занят в проекте The Last оf Us по одноименной видеоигре.

Сейчас у студии в приоритете работа над сериалами «Андор» и «Оби-Ван Кеноби». Продюсеры рассчитывают, что смогут возобновить производство «Мандалорца» в конце этого года. Однако для этого должны быть закончены во время начатые съемки.

Ранее сценарист Майкл Уолдрон, работавший над сериалом «Локи» и фильмом «Доктор Стрэндж», уверен, что сможет направить культовую франшизу «Звездные войны» в нужное русло.

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кино фильмы звездные войны сериалы мандалорец Lucasfilm
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