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Умерла сестра министра обороны РФ Лариса Шойгу

Общество
Умерла сестра министра обороны РФ Лариса Шойгу
duma.gov.ru  /  Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Москва, 10 июня. Стало известно о смерти депутата Госдумы Ларисы Шойгу.

Депутат Госдумы Лариса Шойгу скончалась в возрасте 68 лет. О смерти парламентария сообщил руководитель думской фракции "Единая Россия" Сергей Неверов, передает РИА Новости. О причинах смерти не сообщается.

Глава фракции выразил глубочайшие соболезнования родным и близким умершей. Его слова передали в пресс-службе партии. Лариса Шойгу родилась 21 января 1953 года в Республике Тыва. В ГД она занимала пост зампреда комитета по контролю и регламенту от "Единой России".

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