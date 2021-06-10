Умерла сестра министра обороны РФ Лариса Шойгу

Москва, 10 июня. Стало известно о смерти депутата Госдумы Ларисы Шойгу.

Депутат Госдумы Лариса Шойгу скончалась в возрасте 68 лет. О смерти парламентария сообщил руководитель думской фракции "Единая Россия" Сергей Неверов, передает РИА Новости. О причинах смерти не сообщается.

Глава фракции выразил глубочайшие соболезнования родным и близким умершей. Его слова передали в пресс-службе партии. Лариса Шойгу родилась 21 января 1953 года в Республике Тыва. В ГД она занимала пост зампреда комитета по контролю и регламенту от "Единой России".