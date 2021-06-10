В Петербурге мужчину доставили в реанимацию из отдела полиции

Санкт-Петербург, 10 июня. Петербуржец госпитализирован в бессознательном состоянии из пункта полиции на улице Дыбенко.

Медики диагностировали у мужчины резаную рану предплечья и острое токсикологическое отравление. Гражданин пришел в сознание в больнице и продолжил вести себя агрессивно - бросался стульями, ругался нецензурной бранью и ввязался в драку с охраной медицинского учреждения.

Уточняется, что задержанный страдает от алкогольной зависимости.

Пьяный прохожий напал на сотрудников ГИБДД в Петербурге. Инспектор сообщил, что 24-летний пьяный мужчина оскорблял и ударил его при исполнении должностных обязанностей.