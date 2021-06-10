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Мишустин: Россия подтвердила статус ведущей биотехнологической державы 

Общество
Мишустин: Россия подтвердила статус ведущей биотехнологической державы 
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Москва, 10 июня. Россия в очередной раз подтвердила заслуженный статус ведущей биотехнологической державы. Об этом заявил председатель правительства Михаил Мишустин в своем видеообращении к участникам расширенного заседания коллегии Министерства промышленности и торговли РФ, передает корреспондент ФАН.

«Блестящая работа биотехнологов, которые разработали четыре вакцины от коронавируса, воплощена в производство десятков миллионов доз. Благодаря этому сейчас мы не только смогли перейти к формированию коллективного иммунитета в России, но и помогаем целому ряду стран справиться с пандемией», — отметил в своей речи Михаил Мишустин.

Он добавил, что в прошлом году отечественные предприятия резко увеличили выпуск средств индивидуальной защиты. В частности, объем производства медицинских масок вырос в 15 раз, защитных костюмов — в 33 раза, перчаток — в 40 раз.

«Ваши усилия помогли сохранить миллионы жизней. И сейчас наши экономика и промышленность активно восстанавливаются», — сказал Мишустин, обращаясь к представителям Минпромторга и отечественной промышленности.

По итогам 2020 года медицинская и фармацевтическая промышленность показала рост 23%, а по итогам первого квартала 2021 — 40% по сравнению с предыдущим аналогичным периодом. Премьер-министр подчеркнул, что несмотря на пандемию, успехами отметились высокотехнологичные отрасли, сельскохозяйственное и пищевое машиностроение, станкоинструментальная промышленность; вырос выпуск строительной и дорожной техники; продолжается внедрение сквозной цифровизации в производстве.

Мишустин отметил, что для поддержки промышленной отрасли во время пандемии правительство оперативно приняло специальный пакет мер, в том числе для помощи наиболее пострадавшим отраслям и 600 системообразующим предприятиям. Благодаря этому удалось удержать неизбежное в таких условиях замедление экономики в умеренных границах, отметил премьер-министр.

Заседание коллегии Минпромторга РФ проходит 10 июня в доме правительства впервые после двухлетнего перерыва из-за пандемии. В нем принимают участие представители правительства РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Российского союза промышленников и предпринимателей и ведущих предприятий России.

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Все новости / Общество / Мишустин: Россия подтвердила статус ведущей биотехнологической державы 
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