Китай построит мегапорт, чтобы превратить Перу в логистический центр Латинской Америки

Лима, 10 июня. Китайская строительная компания CHEC займется строительством портового комплекса в перуанском городе Чанкай, расположенном в 75 километрах от Лимы. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Сообщается, что строительство первой очереди нового портового комплекса, 60% которого принадлежит китайской компании COSCO, будет осуществляться в рамках реализации проекта «Один пояс, один путь». В строительство порта, который должен стать «воротами» в Латинскую Америку, будет вложено 3 млрд долларов китайских инвестиций.

Крупнейший на сегодняшний день инфраструктурный проект КНР в странах Латинской Америки включает возведение пяти причалов с пропускной способностью около 6 миллионов тонн насыпных грузов, а также контейнерный терминал, способный переваливать до 1,5 миллиона TEU (двадцатифутовый контейнерный эквивалент) в год. Кроме этого на территории порта планируется строительство многофункциональных офисных и складских площадок. Строительство порта предусматривает проведение в гавани Чанкая дноуглубительных работ и сооружение почти трехкилометрового волнореза.

Ожидается, что после завершения строительства портовый комплекс в Чанкае изменит всю логистику Латинской Америки, сделав Перу крупнейшим в регионе транспортным хабом.

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КНР, которая с 2104 года является крупнейшим торговым партнером Перу, имеет серьезные интересы в стране, сосредоточенные, в первую очередь, в горнодобывающей промышленности. Китай закупает до двух третей добываемой в Перу меди, которая используется в производстве электроники и другой технологичной продукции.

Экологи попытались опротестовать решение о расширении порта, ссылаясь на вред, который строительство может нанести местной экосистеме. Несмотря на это, местный регулятор, после проведения соответствующей экспертизы, одобрил строительство порта, который должен создать 9 тысяч новых рабочих мест и стать импульсом для роста перуанского экспорта.