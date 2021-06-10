Посол России в Белоруссии рассказал об интеграции в рамках Союзного государства

Минск, 10 июня. Интеграционные процессы в рамках Союзного государства России и Белоруссии не предусматривают поглощение экономики, заявил посол Москвы в Минске Евгений Лукьянов.

Диппредставитель выступал на пресс-конференции. По его словам, экономика является фундаментом жизни любого государства.

«И в этом смысле Россия и Белоруссия исповедуют одну практику: мы должны быть взаимодополняемы», — отметил посол.

Лукьянов добавил, что речь не идет о поглощении одной экономики другой. Имеется в виду, что страны не будут конкурентами на внешних и внутренних рынках.

Ранее стало известно, что Белоруссия разработала зеркальные меры на санкции со стороны Запада. Республика готова отказаться от иностранных технологий в пользу российских и азиатских.