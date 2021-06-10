Индия и страны Южной Америки лидируют по показателям смертности из-за COVID-19

Женева, 10 июня. Самая высокая смертность среди заболевших коронавирусом наблюдается в Индии и государствах Южной Америки, свидетельствуют сводные данные Всемирной организации здравоохранения.

В Колумбии и Аргентине этот показатель достиг максимума за весь период пандемии. Смертность в этих странах держится на рекордно высоком уровне с конца мая. В Северной Америке и Европе наблюдается стабильное снижение числа смертей, отметили в ВОЗ.

В целом, по последним данным, пандемия унесла жизни более чем 3,75 млн человек по всему миру. В России после заражения скончались 125 278 из них.