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Индия и страны Южной Америки лидируют по показателям смертности из-за COVID-19

Общество
Индия и страны Южной Америки лидируют по показателям смертности из-за COVID-19
Global Look Press  /  via www.imago-images.de

Женева, 10 июня. Самая высокая смертность среди заболевших коронавирусом наблюдается в Индии и государствах Южной Америки, свидетельствуют сводные данные Всемирной организации здравоохранения.

В Колумбии и Аргентине этот показатель достиг максимума за весь период пандемии. Смертность в этих странах держится на рекордно высоком уровне с конца мая. В Северной Америке и Европе наблюдается стабильное снижение числа смертей, отметили в ВОЗ.

В целом, по последним данным, пандемия унесла жизни более чем 3,75 млн человек по всему миру. В России после заражения скончались 125 278 из них.

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индия южная америка COVID-19
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