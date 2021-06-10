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Сергей Белоголовцев рассказал о тяготах воспитания тяжелобольного ребенка

Шоу-бизнес
Сергей Белоголовцев рассказал о тяготах воспитания тяжелобольного ребенка
instagram.com  /  @sergey_belogolo

Москва, 10 июня. Известный телеведущий Сергей Белоголовцев имеет трех сыновей, один их которых страдает ДЦП. Артист рассказал о тяготах воспитания тяжелобольного ребенка.

Известно, что в январе 1987 года у Сергея Белоголовцева родился первый наследник — Никита. Затем его супруга Наталья Белоголовцева сообщила о новой беременности. При этом артист даже не предполагал, что станет отцом двойняшек.

«О двойне я узнал только после того, как жена родила. Тогда еще не делали УЗИ. Потом выяснилось, что Саша родился здоровым, а у Жени — отклонения. Врачи сказали, что с таким набором болезней и проблем он просто не выживет, но Наташа отказалась это принимать. Она ездила с ребенком по врачам, делала операции, а остальные дети были на мне», — сообщил Белоголовцев.

Артист с супругой многое сделали и до сих пор продолжают делать все возможное, чтобы облегчить жизнь тяжелобольному ребенку. Родители никогда не отступали и всегда боролись за жизнь наследника. По словам Сергея Белоголовцева, это труд, к которому надо быть готовым.

«Больной ребенок в семье — это ад. Рассказываю все, как есть. У моего сына ДЦП, у него сохранный мозг, он ходячий, но тем не менее это ад. У нас нет отпусков, выходных. Мы с женой всю жизнь боремся, чтобы ему хоть чуть-чуть стало легче» — рассказал артист.

Сообщается, что Женя Белоголовцев окончил школу, а после поступил в институт. Некоторое время тяжелобольной наследник работал на телевидении, а также вел личный блог на YouTube-канале.

Ранее актер Владимир Петров рассказал, как проходили съемки фильма «Турист» в Африке.

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Все новости / Шоу-бизнес / Сергей Белоголовцев рассказал о тяготах воспитания тяжелобольного ребенка
Сергей Белоголовцев дцп Евгений Белоголовцев
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