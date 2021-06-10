Гоген Солнцев грубо оскорбил женщин «за 45»

Москва, 10 июня. Блогер, радиоведущий и Шоумен Гоген Солнцев весьма нелестно отозвался о женщинах, чей возраст перевалил за 45 лет.

Один из главных фриков страны опубликовал в своих соцсетях пост, в котором осудил зрелых дам за отсутствие вкуса в одежде и потерю стремления нравится окружающим. К таким мыслям звезда пришла после личных наблюдений на улицах российских городов.

Гоген задался вопросом, в какой момент женщины начинают выбирать не красивую и модную одежду, а простую, зато теплую, и превращаются таким образом в «лошмахнаток в лохмотьях».

«Неужели не хотят нравится парням? Ведь в молодом возрасте у большинства был вкус на моду и стильный внешний вид?» — спросил Гоген у подписчиков.

Соцсети бурно отреагировали на резкие высказывания и кардинальные рассуждения звезды. Кто-то удивленно спросили у Гогена, а должны ли вообще зрелые, состоявшиеся в жизни женщины нравится «парням». Другой пользователь написал, что человек, живущий с бабушкой, не имеет права судить женщин за наряды, явно критикуя звезду за его предпочтения в выборе спутницы.

Ранее Гоген заявил, что намерен сделать прививку от столбняка, после того как его покусала пожилая супруга звезды Екатерина Черешкович.