Гаага заслушала запись разговора о самолете ВСУ, сбившем MH17

Гаага, 10 июня. Нидерландский суд заслушал записи разговоров, в которых говорится о том, что лайнер, следовавший рейсом MH17, был сбит военным самолетом Вооруженных сил Украины (ВСУ).

На суде прослушали перехваченные телефонные разговоры обвиняемых по делу MH17. На записях озвучена информация о том, что «сушка» (истребитель Су) сбила малайзийский самолет.

Ранее сообщалось, что гаагский суд не нашел доказательств доставки ЗРК «Бук» из России в 2014 году. Свидетель заявил, что никогда не видел ЗРК «Бук» на востоке Украины.