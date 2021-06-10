Лукашевич рассказал о «прохладном» отношении Европы к членству Украины в НАТО

Москва, 10 июня. Страны Европы без энтузиазма воспринимают возможное включение Украины в НАТО, заявил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Президент Украины Владимир Зеленский начал требовать в ультимативной форме членства его страны в Североатлантическом альянсе. Он пытается на официальном уровне закрепить идею о необходимости защиты украинской территории якобы от «российской агрессии».

«Благо в Европе к этим планам относятся очень прохладно», — заметил Лукашевич.

Также на Украине и за ее пределами до конца 2021 года запланировано не менее 25 военных учений, передает его слова РИА Новости. В них будут принимать участие как силы НАТО, так и ВСУ, напомнил постпред России.

Лукашевич ранее назвал вооруженной провокацией совместные тренировки Альянса и Украины рядом с линией соприкосновения в Донбассе. Под прикрытием учений на украинскую территорию поставляются вооружения, уверен он.