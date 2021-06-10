Постпред РФ при ОБСЕ: инструкторы НАТО готовят ВСУ к боям в Донбассе

Москва, 10 июня. Военные специалисты из ряда стран Альянса тренируют личный состав ВСУ для боевых действий на востоке Украины, заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Инструкторы из США и Канады занимаются этим не первый год, отметил Лукашевич, его цитирует РИА Новости.

«Украинские военные <...> занимаются по стандартам НАТО, их тренируют, обучают сотни натовских военных инструкторов, которые на принципе ротации «набегами» посещают Украину​​​», — отметил постпред РФ при ОБСЕ.

Лукашевич подчеркнул, что солдаты и офицеры Вооруженных сил Украины (ВСУ) используют приобретенные навыки во время конфликта на востоке собственной страны, при этом не обходится без прямого участия в боевых действиях западных военных специалистов.

Ранее сообщалось, что наблюдатели ОБСЕ зафиксировали переброску тяжелой техники ВСУ в зону конфликта в Донбассе.