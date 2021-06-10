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Постпред РФ при ОБСЕ: инструкторы НАТО готовят ВСУ к боям в Донбассе

Армия
Постпред РФ при ОБСЕ: инструкторы НАТО готовят ВСУ к боям в Донбассе
Федеральное агентство новостей

Москва, 10 июня. Военные специалисты из ряда стран Альянса тренируют личный состав ВСУ для боевых действий на востоке Украины, заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Инструкторы из США и Канады занимаются этим не первый год, отметил Лукашевич, его цитирует РИА Новости.

«Украинские военные <...> занимаются по стандартам НАТО, их тренируют, обучают сотни натовских военных инструкторов, которые на принципе ротации «набегами» посещают Украину​​​», — отметил постпред РФ при ОБСЕ.

Лукашевич подчеркнул, что солдаты и офицеры Вооруженных сил Украины (ВСУ) используют приобретенные навыки во время конфликта на востоке собственной страны, при этом не обходится без прямого участия в боевых действиях западных военных специалистов.

Ранее сообщалось, что наблюдатели ОБСЕ зафиксировали переброску тяжелой техники ВСУ в зону конфликта в Донбассе.

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украина всу донбасс
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