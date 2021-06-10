В Петербурге частично ограничат движение в преддверии ЕВРО-2020

Автомобилистов и велосипедистов предупреждают, что движение в центре Петербурга ограничат с 10 июня. Ограничения вводятся в связи с подготовкой и проведением ЕВРО-2020.

С 06:00 утра 10 июня до 01:00 ночи 3 июля будет действовать запрет на остановку транспорта на отдельных участках Морского и Крестовского проспектов, Рюхиной улицы, Спортивной и Петроградской улиц, Северной и Южной дорогам, а также Бодрову переулку и улице Савиной. На некоторых улицах Крестовского острова, Петроградской стороны, на Большом Крестовском и Яхтенном мостах временно ограничат движение по полосам для велосипедистов.

С полуночи 11 июня до 01:00 ночи 1 июля движение транспорта будет прекращено на отдельных участках набережных канала Грибоедова и реки Мойки, Большой Конюшенной улицы, по проезду вдоль Марсова поля, Конюшенной площади, Царицынскому проезду, Конюшенному и Шведскому переулкам.

Все подробности по ограничению движения в центре Петербурга опубликованы на сайте администрации города.