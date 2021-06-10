Эксперт: На подготовку лошади для иппотерапии нужно потратить не менее полугода

О том, какую подготовку проходят лошади, чтобы работать в сфере иппотерапии, рассказала председатель правления конноспортивного клуба, эксперт Национальной федерации иппотерапии и адаптивного конного спорта (НФ ИАКС) Светлана Лытко на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот», посвященной центру адаптивной верховой езды и реабилитации детей-инвалидов.

По словам эксперта, подобрать подходящее животное для проведения лечебных сеансов не так просто.

«Лошадь, которая работает с детьми, — особая. Выращиванием таких в нашей стране пока не занимаются. Это очень долгий процесс. К работе с малышами допускается лошадь, достигшая шестилетнего возраста», — сообщила специалист.

Светлана Лытко указала качества, которыми должна обладать «кандидатка» для работы в этой сфере.

«Лошадь должна быть здорова, с уравновешенной психикой. Она должна спокойно относиться ко многим физическим проявлениям. Ребенок может ее ударить. Он играет на ней в игрушки — кидает предметы. Сидят малыши не только лицом вперед: ездят и задом наперед, и боком, и укладывают их. Сначала с лошадью работают инструкторы, которые исполняют роль ребенка. Срок обучения у всех животных разный. В лучшем случае уходит полгода, чтобы подготовить к правильному восприятию того, что с ней будут делать», — пояснила собеседница.

В завершение она поделилась подробностями того, как проходят трудовые будни специально подготовленных «сотрудников».

«Такая работа для них очень тяжела. Они настолько устают, что не могут работать в таких условиях. Их рабочий день намного короче, чем у специалистов. У нас разрешается животным работать до пяти часов, но с перерывом. Чаще всего этот показатель и вовсе составляет три часа», — поведала председатель правления конноспортивного клуба.

Ранее Светлана Лытко рассказала о том, что иппотерапия улучшает самочувствие детей с аутизмом. Именно этот факт позволил наконец создать хорошую репутацию такому направлению. По ее словам, еще совсем недавно методику иппотерапии многие считали шарлатанством.