Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 июня 16:01
15:59
Технологии
Тизер новой игры компании 11 bit studios появился в Сети
15:59
Политика
МИД России выразил решительный протест Украине после провокации во Львове
15:59
Политика
Захарова раскритиковала политику Евросоюза в отношении Белоруссии
15:58
Общество
Новосибирский зоопарк объявил на конкурс на лучшую кличку для редкого пони
15:57
Общество
Седьмой медвежонок-сирота появился в центре спасения животных в Приморье
15:57
Происшествия
Обыски проходят в двух отделах ФССП в Москве
15:55
Происшествия
Дело об убийстве приставов в Адлере передали в центральный СК
15:55
Общество
Большинство россиян положительно относятся к вакцинации от COVID-19
15:52
Армия
Росимущество выставило на продажу три пограничных корабля ФСБ во Владивостоке
15:52
Происшествия
Бывшего топ-менеджера приговорили к семи годам условно по делу братьев Магомедовых
Все новости

Эксперт: На подготовку лошади для иппотерапии нужно потратить не менее полугода

  /   Обновлено: 10 июня 2021 15:03
Пресс-центр
Эксперт: На подготовку лошади для иппотерапии нужно потратить не менее полугода
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

О том, какую подготовку проходят лошади, чтобы работать в сфере иппотерапии, рассказала председатель правления конноспортивного клуба, эксперт Национальной федерации иппотерапии и адаптивного конного спорта (НФ ИАКС) Светлана Лытко на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот», посвященной центру адаптивной верховой езды и реабилитации детей-инвалидов.

По словам эксперта, подобрать подходящее животное для проведения лечебных сеансов не так просто.

«Лошадь, которая работает с детьми, — особая. Выращиванием таких в нашей стране пока не занимаются. Это очень долгий процесс. К работе с малышами допускается лошадь, достигшая шестилетнего возраста», — сообщила специалист.

Светлана Лытко указала качества, которыми должна обладать «кандидатка» для работы в этой сфере.

«Лошадь должна быть здорова, с уравновешенной психикой. Она должна спокойно относиться ко многим физическим проявлениям. Ребенок может ее ударить. Он играет на ней в игрушки — кидает предметы. Сидят малыши не только лицом вперед: ездят и задом наперед, и боком, и укладывают их. Сначала с лошадью работают инструкторы, которые исполняют роль ребенка. Срок обучения у всех животных разный. В лучшем случае уходит полгода, чтобы подготовить к правильному восприятию того, что с ней будут делать», — пояснила собеседница.

В завершение она поделилась подробностями того, как проходят трудовые будни специально подготовленных «сотрудников».

«Такая работа для них очень тяжела. Они настолько устают, что не могут работать в таких условиях. Их рабочий день намного короче, чем у специалистов. У нас разрешается животным работать до пяти часов, но с перерывом. Чаще всего этот показатель и вовсе составляет три часа», — поведала председатель правления конноспортивного клуба.

Ранее Светлана Лытко рассказала о том, что иппотерапия улучшает самочувствие детей с аутизмом. Именно этот факт позволил наконец создать хорошую репутацию такому направлению. По ее словам, еще совсем недавно методику иппотерапии многие считали шарлатанством.

Вернуться назад

Все новости / Пресс-центр / Эксперт: На подготовку лошади для иппотерапии нужно потратить не менее полугода
иппотерапия светлана лытко
Комментировать
Эксклюзив
Калининградцы подрались и стали стрелять из-за слишком громкой музыки
Калининградцы подрались и стали стрелять из-за слишком громкой музыки
Самое популярное
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Общество 141346 9 июня 2021
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
Общество 96034 8 июня 2021
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
В Китае восхитились реакцией России на «эффектный» маневр ВВС США в Европе
Армия 81373 8 июня 2021
В Китае восхитились реакцией России на «эффектный» маневр ВВС США в Европе
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
Шоу-бизнес 75328 7 июня 2021
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
Захарова призналась, что боится читать новости после заявления Псаки
Политика 55324 8 июня 2021
Захарова призналась, что боится читать новости после заявления Псаки
Рейтинг@Mail.ru