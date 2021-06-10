УЕФА просит болельщиков проявить терпимость к акции поддержки BLM на Евро-2020

Ньон, 10 июня. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) просит болельщиков быть терпимее к акции в поддержку движения Black Lives Matter (BLM, "Жизни черных важны") на матчах Евро-2020.

Игроков сборной Англии ранее освистали собственные болельщики за то, что они поддержали движение BLM перед товарищескими матчами. УЕФА обратил внимание на эту ситуацию и выступил с заявлением. Представитель организации обратился к поклонникам с просьбой быть терпимее.

"УЕФА придерживается нулевой терпимости к расизму, и любой игрок, который призывает к равенству между людьми, встав на колено, будет иметь право сделать это. Мы призываем зрителей проявлять уважение к командам и игрокам, преклоняющим колено", — передает его слова Daily Mail.

Футболисты сборной Англии заявили, что планируют вставать на одно колено и на грядущих матчах Евро-2020. Они не планируют отказываться от поддержки движения BLM, даже если это вызовет негативную реакцию болельщиков.