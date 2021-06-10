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Победительница двух «Фабрик звезд» Дайнеко объяснила свое исчезновение с экранов

Шоу-бизнес
Победительница двух «Фабрик звезд» Дайнеко объяснила свое исчезновение с экранов
instagram.com  /  @victoriadaineko

Москва, 10 июня. Победительница пятой «Фабрики звезд» Виктория Дайнеко объяснила, почему не появлялась на экранах после проекта, сделавшего ее популярной.

Певица победила не только на «Фабрике», которой руководила примадонна российской эстрады Алла Пугачева, но и на проекте 2011 года «Фабрика звезд. Возвращение». Однако вскоре после громкого успеха артистка пропала с экранов. Причиной такого исчезновения Дайнеко оказалась семья — в 2015 году у певицы родилась дочь.

«Когда я стала мамой, я поняла, что не хочу, чтобы мою дочь воспитывали чужие люди. Для меня это очень важно. Могла ее водить в детсад, могла ее оттуда забирать, могла проводить с ней много времени. Если выбирать, кому отдавать время, шоу-бизнесу или дочери — в шоу-бизнесе я уже 17 лет. Моему ребенку пять, и я считаю, что она имеет право иметь маму. Многие артисты думают по-другому», — поделилась исполнительница хита «Я просто сразу от тебя уйду» в эфире YouTube-шоу «Алена, блин!».

Дайнеко подчеркнула, что не жалеет о своем исчезновении. При этом победительница двух «Фабрик звезд» не отказалась от карьеры, а просто сократила время своего присутствия в медиапространстве. Она продолжает заниматься музыкой, но не тратит время на то, чтобы «быть везде», потому что материнство для нее очень важно.

Виктория Дайнеко скрывает от публики имя дочери. Поклонники думали, что девочку назвали Лидией, но певица рассказывала, что ребенка зовут иначе.

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дайнеко певица фабрика звезд
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