Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 июня 14:27
14:25
Общество
Умерла сестра министра обороны РФ Лариса Шойгу
14:22
Общество
Жертвой аварии на очистных сооружениях в Таганроге стала еще одна женщина
14:20
Экономика
Жителям России назвали оптимальное время для покупки доллара и евро
14:19
Экономика
Центробанк повысил курс доллара до 72,19 рубля
14:19
Происшествия
Экс-кандидат в депутаты совратил 12-летнюю девочку в Ленобласти
14:18
Весь мир
Китай построит мегапорт, чтобы превратить Перу в логистический центр Латинской Америки
14:16
Общество
В Петербурге частично ограничат движение в преддверии ЕВРО-2020
14:15
Экономика
Горбатый «Запорожец»: ценителям ретро напомнили о необычном автомобиле ЗАЗ 965
14:14
Общество
День мороженого — вкусный праздник для взрослых и детей
14:13
Наука
Ученые из США выяснили, что улучшает обучаемость мозга
Все новости

Таможенник отделался штрафом за злоупотребление полномочиями в Псковской области

Происшествия
Таможенник отделался штрафом за злоупотребление полномочиями в Псковской области

Псков, 10 июня. Бывший замначальника таможенного поста предстал перед судом. Он признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями.

Фигурант занимался оформлением крупной партии сигарет из Эстонии в 2019 году. Он получил от перевозчика документы, в которых было указано, что в двух грузовиках якобы находится обувь. Мужчина не выполнил положенные действия — фуры покинули зону таможенного контроля. Правоохранители подсчитали, что государство из-за этого не получило 128 миллионов рублей платежей.

Таможенник приговорен к штрафу в 90 тысяч рублей. Перевозчики будут отвечать за контрабанду и неуплату таможенных платежей.

В Курганской и Тюменской областях задержаны партии контрабандного товара. Ущерб от нелегально ввезенных подделок составил 4,5 миллиона рублей, сообщал сайт 360tv.ru.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Таможенник отделался штрафом за злоупотребление полномочиями в Псковской области
таможня сигареты контрабанда
Комментировать
Эксклюзив
День мороженого — вкусный праздник для взрослых и детей
День мороженого — вкусный праздник для взрослых и детей
Самое популярное
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Общество 124348 9 июня 2021
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
Общество 93839 8 июня 2021
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
В Китае восхитились реакцией России на «эффектный» маневр ВВС США в Европе
Армия 80081 8 июня 2021
В Китае восхитились реакцией России на «эффектный» маневр ВВС США в Европе
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
Шоу-бизнес 74968 7 июня 2021
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
Захарова призналась, что боится читать новости после заявления Псаки
Политика 53876 8 июня 2021
Захарова призналась, что боится читать новости после заявления Псаки
Рейтинг@Mail.ru