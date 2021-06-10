Таможенник отделался штрафом за злоупотребление полномочиями в Псковской области

Псков, 10 июня. Бывший замначальника таможенного поста предстал перед судом. Он признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями.

Фигурант занимался оформлением крупной партии сигарет из Эстонии в 2019 году. Он получил от перевозчика документы, в которых было указано, что в двух грузовиках якобы находится обувь. Мужчина не выполнил положенные действия — фуры покинули зону таможенного контроля. Правоохранители подсчитали, что государство из-за этого не получило 128 миллионов рублей платежей.

Таможенник приговорен к штрафу в 90 тысяч рублей. Перевозчики будут отвечать за контрабанду и неуплату таможенных платежей.

В Курганской и Тюменской областях задержаны партии контрабандного товара. Ущерб от нелегально ввезенных подделок составил 4,5 миллиона рублей, сообщал сайт 360tv.ru.