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Игроки сборной России не обсуждали ситуацию с формой Украины для Евро-2020

Спорт
Игроки сборной России не обсуждали ситуацию с формой Украины для Евро-2020
vk.com  /  Сборная России по футболу

Москва, 10 июня. Футболисты сборной России не обсуждали вызвавший большой резонанс комплект формы украинской национальной команды для 16-го чемпионата Европы.

Полузащитник «Краснодара» и сборной России Алексей Ионов рассказал о подготовке национальной команды к стартовому матчу Евро-2020. Поединок против Бельгии пройдет 11 июня.

«Вчера участвовал в игре «Что? Где? Когда?» вместе с остальной сборной. К такому времяпрепровождению отношусь отлично. Играли пару часов — было супер, понравилось, правда, не помню, кто победил», — отметил Ионов.

По словам полузащитника, в сборной России не обсуждали ситуацию с формой команды Андрея Шевченко, надписи на которой потребовал удалить УЕФА.

Ранее в Петербурге состоялась церемония торжественного открытия станции «Зенит». Она будет принимать пассажиров с 10 июня и до окончания Евро-2020.

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футбол украина сборная россии форма евро-2020
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