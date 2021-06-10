Ретейлеры рассказали, чем может обернуться закрытие магазинов по ночам

Москва, 10 июня. Российские ретейлеры не согласны с идеей об изменении времени работы крупных торговых сетей. По их мнению, инициатива имеет серьезные недостатки.

Запретить работу в выходные дни и ночные часы торговым сетям предложил глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов. Инициатива способствует выравниванию конкуренции, считает он. Однако ограничения скажутся на потребителях, заявил радиостанции «Говорит Москва» председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов.

«Забота о малом бизнесе, конечно, похвальна, но <...> что будут делать потребители?», — добавляет он.

Речь идет о покупателях, живущих в населенных пунктах, где нет других форматов магазинов, кроме крупных сетей. Также эксперт уверен, что предложение может способствовать росту стоимости товаров.

Данную инициативу обсудят предприниматели и экономисты в пресс-центре Медиагруппы «Патриот». Прямой эфир пройдет в четверг в 15:00.