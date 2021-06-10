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Банкир Панкин назвал главную слабость биткоина

Экономика
Банкир Панкин назвал главную слабость биткоина
pixabay.com

Москва, 10 июня. Экономическую уязвимость криптовалюты объяснил Дмитрий Панкин, президент Черноморского банка торговли и развития.

Отсутствие обеспеченности цифровой валюты является главной угрозой для биткоина, эту позицию специалиста передают РИА Новости. Панкин уверен, что это может нести риски для инвесторов.

«И никто не может гарантировать, что завтра не появится новый параллельный биткоин, зеркальная система, которая обесценит уже существующую», — дополнил Панкин.

Он признался, что не покупал биткоины. Эксперт рекомендует воздерживаться от рисков, по его мнению рынок слишком нестабильный. Панкин рекомендовал с осторожностью подходить к инвестициям в рискованные инструменты. Он подчеркнул, что это касается не только цифровых валют.

Биткоин подвержен значительным колебаниям курса, которые могут быть вызваны изменениями в новостной повестке. Недавно криптовалюта потеряла за день 10% от своей стоимости.

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