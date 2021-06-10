Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 июня 14:28
14:25
Общество
Умерла сестра министра обороны РФ Лариса Шойгу
14:22
Общество
Жертвой аварии на очистных сооружениях в Таганроге стала еще одна женщина
14:20
Экономика
Жителям России назвали оптимальное время для покупки доллара и евро
14:19
Экономика
Центробанк повысил курс доллара до 72,19 рубля
14:19
Происшествия
Экс-кандидат в депутаты совратил 12-летнюю девочку в Ленобласти
14:18
Весь мир
Китай построит мегапорт, чтобы превратить Перу в логистический центр Латинской Америки
14:16
Общество
В Петербурге частично ограничат движение в преддверии ЕВРО-2020
14:15
Экономика
Горбатый «Запорожец»: ценителям ретро напомнили о необычном автомобиле ЗАЗ 965
14:14
Общество
День мороженого — вкусный праздник для взрослых и детей
14:13
Наука
Ученые из США выяснили, что улучшает обучаемость мозга
Все новости

Власти КНР намерены принять контрмеры в ответ на санкции Запада

Политика
Власти КНР намерены принять контрмеры в ответ на санкции Запада
wikipedia.org  /  Kent Wang / CC BY-SA 2.0

Пекин, 10 июня. Парламент КНР принял законопроект о противодействии санкциям иностранных государств, сообщили китайские телеканалы.

Согласно закону, власти страны планируют отреагировать на санкции Европы и США и принять контрмеры. В настоящее время документ еще не опубликован.

Также на заседании парламента были одобрены проекты о гербовом сборе и цифровой безопасности.

Ранее стало известно, что США и другие западные страны ввели санкции против Пекина. Они обвиняют КНР в нарушении человеческих прав в Синьцзяне.

Тем временем сотрудничество Москвы и Пекина укрепляется, что беспокоит американскую сторону. Китайский журналист Юй Нин подчеркнул, что США пытаются отдалить РФ и КНР друг от друга.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Власти КНР намерены принять контрмеры в ответ на санкции Запада
санкции китай запад закон
Комментировать
Эксклюзив
День мороженого — вкусный праздник для взрослых и детей
День мороженого — вкусный праздник для взрослых и детей
Самое популярное
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Общество 124348 9 июня 2021
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
Общество 93839 8 июня 2021
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
В Китае восхитились реакцией России на «эффектный» маневр ВВС США в Европе
Армия 80081 8 июня 2021
В Китае восхитились реакцией России на «эффектный» маневр ВВС США в Европе
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
Шоу-бизнес 74968 7 июня 2021
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
Захарова призналась, что боится читать новости после заявления Псаки
Политика 53876 8 июня 2021
Захарова призналась, что боится читать новости после заявления Псаки
Рейтинг@Mail.ru