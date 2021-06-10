Власти КНР намерены принять контрмеры в ответ на санкции Запада

Пекин, 10 июня. Парламент КНР принял законопроект о противодействии санкциям иностранных государств, сообщили китайские телеканалы.

Согласно закону, власти страны планируют отреагировать на санкции Европы и США и принять контрмеры. В настоящее время документ еще не опубликован.

Также на заседании парламента были одобрены проекты о гербовом сборе и цифровой безопасности.

Ранее стало известно, что США и другие западные страны ввели санкции против Пекина. Они обвиняют КНР в нарушении человеческих прав в Синьцзяне.

Тем временем сотрудничество Москвы и Пекина укрепляется, что беспокоит американскую сторону. Китайский журналист Юй Нин подчеркнул, что США пытаются отдалить РФ и КНР друг от друга.