Россия производит большинство рекомендуемых для лечения COVID-19 препаратов

Москва, 10 июня. Большая часть рекомендуемых Минздравом России для лечения коронавируса препаратов (21 из 28) производится в РФ, заявила вице-премьер страны Татьяна Голикова.

Она отметила, что когда-то задача организовать производство таких лекарств казалась правительству невыполнимой, но справиться с ней удалось, причем весьма успешно.

«Достаточно сказать, что из перечня рекомендуемых Министерством здравоохранения РФ для лечения COVID-19 препаратов, а их 28, 21 производится у нас», — сказала Голикова на итоговой коллегии Минпромторга РФ.

Вице-премьер добавила, что восемь препаратов при этом производятся по полному циклу, то есть из отечественных материалов.