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Эксперт оценил шансы сборной России пройти в финал Евро-2020

Спорт
Эксперт оценил шансы сборной России пройти в финал Евро-2020
Невские Новости  /  Анастасия Барашкова

После триумфальной игры на чемпионате мира по футболу российские болельщики возлагают на сборную страны большие надежды. Однако повторить свой же успех на Евро-2020 футболистам будет крайне сложно, считает кандидат политических наук, руководитель образовательного направления «Политология» СЗИУ РАНХиГС Виталий Горохов.

По оценке специалиста, преодоление даже одного раунда плей-офф для российской сборной в этом году, с учетом конкурентных преимуществ фаворитов сезона, маловероятно, поэтому хорошим результатом для России можно будет считать выход команды из группы.

«Сборная России выглядит боеспособной, но повторение своего же успеха, в принципе, считается более сложной задачей, тем более для команды, не являющейся фаворитом турнира. Текущие спортивные результаты и игра команды [СтаниславаЧерчесова не свидетельствуют о том, что она готова к высоким задачам. Однако схожая картина наблюдалась и перед чемпионатом мира, поэтому будем надеяться, что скромные результаты команды перед турниром – это фирменный знак планомерной подготовки Черчесова к турниру», – поделился мнением с ФАН Горохов.

Эксперт оценил шансы сборной России пройти в финал Евро-2020
pixabay.com  / 

Говоря о физической подготовке футболистов, эксперт отмечает, что принципиально новых технических и тактических приемов в игре российской сборной не наблюдается.

«Все игроки в заявке на Евро представляют российские клубы, которые особо не смогли проявить себя на международных турнирах. Есть отдельные истории успеха в Европе у Александра Головина в «Монако» и отчасти у Алексея Миранчука в «Аталанте», но это, скорее, эпизоды, чем даже намечающаяся тенденция», — подчеркивает собеседник агентства.

При этом, по словам Виталия Горохова, в этом году российские футболисты, открывая серию игр на родном стадионе, лучше подготовлены психологически к турниру. Именно эти факторы могут помочь сборной достойно представить страну на чемпионате Европы.

«Вызов игрока в национальную команду вызывает эмоциональный подъем, а вот реакция медиа и общественности могут вселить как уверенность, так и наоборот. Но многое в эмоциональном фоне зависит именно от лидеров команды, в первую очередь Артема Дзюбы, Марио Фернандеса и Александра Головина, которые, по крайней мере публично, заявляют об отсутствии каких-то проблем. Кроме того, и тренерский штаб, и ведущие игроки прошли закалку ЧМ-2018, когда и общественное давление, и уровень пессимизма, и риторика выступления на турнире как вопроса государственного значения были на уровень выше», – резюмировал кандидат политических наук.

Ранее ФАН рассказывал о главных претендентах на победу в чемпионате Европы по футболу. Одним из главных фаворитов считается сборная Франции, уверенно завоевавшая чемпионство на Кубке мира 2018 года в России.

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футбол евро-2020 чемпионат мира по футболу
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Эксперт оценил шансы сборной России пройти в финал Евро-2020
Эксперт оценил шансы сборной России пройти в финал Евро-2020
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