Путешественникам перечислили самые красивые улицы в мире

Лондон, 10 июня. Британские журналисты составили рейтинг самых красивых улиц и проспектов по всему миру, которые больше всего любят путешественники.

Улица Смит-стрит в Мельбурне возглавила этот топ, по мнению издания Time Out. Большое количество пабов, баров, ресторанов и других заведений на этой улице австралийского города традиционно привлекает большое количество туристов.

Хорошо продуманная пешеходная и велосипедная инфраструктура позволили проспекту Сан-Хуан в Барселоне занять вторую строчку в этом рейтинге. Улица Саут-Бэнк в Лондоне вошла в топ как отличное место для прогулок и осмотра основных достопримечательностей британской столицы.

Российские журналисты составили топ-10 самых живописных мест страны. Путешественникам посоветовали посетить Карелию, Камчатку, Алтайский край и многие другие уголки России.