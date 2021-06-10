Названы основные требования к лошадям для иппотерапии

Санкт-Петербург, 10 июня. Председатель правления конноспортивного клуба Светлана Лытко назвала главные требования к лошадям, которых используют в иппотерапии.

По словам Лытко, являющейся также экспертом Национальной федерации иппотерапии и адаптивного конного спорта (НФ ИАКС), для такой работы подходят только специальные лошади. При этом отдельно выращиванием животных для иппотерапии не занимаются.

«К работе с детьми допускается лошадь с шести лет, она должна быть здорова, спокойна. Ребенок бросает игрушки, ко всему этому лошадь приучается», — рассказала специалист на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

Председатель правления конноспортивного клуба добавила, что лошадей готовят к иппотерапии инструкторы, играющие роли детей. Перед началом работы животное должно тренироваться минимум полгода.

Еще один вопрос, связанный с иппотерапией, — нагрузка, которую испытывают лошади. Как отметила Лытко, для животных это очень тяжелый труд, поэтому они выгорают, а их рабочий день длится меньше, чем у инструктора.

«В Латвии лошади работают полтора часа, у нас разрешается работать до пяти часов, но с перерывом. Отработала не более двух часов, потом час перерыва», — объяснила эксперт НФ ИАКС.

Одной из тем пресс-конференции «Патриота» стал центр адаптивной верховой езды для помощи семьям детей-инвалидов, который собираются открыть в Ленобласти. Эксперты обсудили, как иппотерапия помогает детям с инвалидностью.