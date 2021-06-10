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Стоимость ОСАГО взлетит на 30% из-за новой реформы

Экономика
Стоимость ОСАГО взлетит на 30% из-за новой реформы
Федеральное агентство новостей (ФАН)

Москва, 10 июня. Полис подорожает из-за новых предложений Центрального банка Российской Федерации, которые будут приняты в ближайшее время.

Банк России предлагает увеличить в четыре раза лимит на причинение вреда жизни и здоровью: вместо 500 тыс. он будет составлять 2 миллиона. В 2019 году страховые фирмы предлагали ряд изменений в ОСАГО, которые привели бы тогда к значительному росту цен.

«Потребует увеличения тарифов минимум на 30%», — прокомментировал реформу глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

Страховщики в РСА уверяют, что благосостояние автомобилистов только растет, как и средняя стоимость машин на российских дорогах. Они уверены, что корректировка тарифа будет необходима именно из-за этого.

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