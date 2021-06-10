Прокуратура вынесла предупреждение губернатору Краснодарского края

Краснодар, 10 июня. К дисциплинарной ответственности привлечены 46 государственных гражданских служащих региона. Губернатору вынесли прокурорское предупреждение.

Как стало известно, сотрудники краевого министерства экономики, в том числе один из заместителей министра экономики края, скрывали свои доходы и представляли недостоверные и неполные сведения о доходах на общую сумму более 10 млн рублей. За 2018–2020 годы у чиновников было обнаружено свыше 100 счетов в кредитных организациях, в том числе с годовым оборотом денежных средств в размере от 20 тыс. до 3,6 млн рублей.

Чиновника из Ленинградской области подозревают в незаконном предпринимательстве.