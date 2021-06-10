Суд отменил приговор жителю Татарстана по делу о реабилитации нацизма

Казань, 10 июня. Приговор жителю Татарстана отменен по решению Верховного суда РФ. Дело о реабилитации нацизма отправлено на повторное рассмотрение.

Изначально фигурант был признан виновным и получил год заключения условно. Кроме того, подсудимый был обязан выплатить штраф в размере 150 тысяч рублей. Злоумышленник опубликовал на сайте «Бессмертного полка» фотографию нацистского лидера Адольфа Гитлера.

Следователи ранее установили личности двух жителей Украины, подозреваемых в подобном деянии. Они опубликовали на указанном сайте фотографии Гитлера и Геббельса.